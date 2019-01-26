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В России в ближайшие годы появятся беспилотные такси 

Car.ru 6 часов назад
Фото: car.ru
Электромобили и беспилотники буквально заполоняют и захватывают всю планету.
Уже в 2022 году первые беспилотные такси прибудут в столицу РФ. Такой новостью поделился финансовый директор компании "Яндекс". Также стало известно, что "умный" транспорт уже сейчас тестируется специалистами.
В Сколково такие автомобили — это уже обыденность, ведь они работают там 24 часа в сутки. Некоторые автомобили запущены на полигоны, которые располагаются в Москве.
Генеральный директор компании также сообщил, что когда точно автомобили появятся на дорогах общего пользования неизвестно. Беспилотный транспорт как минимум должен показать отличные результаты на тестах, а после, им предстоит ещё пройти проверку погодными условиями и российскими дорогами.
Напомним, что руководит автомобилем искусственный интеллект, который нужно обучать. Специалисты внедряют в автомобиль постоянно новые формулы, а в них уже скрывается код различных ситуаций с которыми транспортному средству придётся сталкиваться.
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Бортжурнал , Яндекс
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