Проверка подержанного автомобиля перед покупкой

Число предлагаемых транспортных средств на вторичном рынке постоянно увеличивается.

И купить автомобиль с не самой чистой историей вполне вероятно. Достаточно посмотреть на услуги по авто скупке, где готовы в течении суток забрать практически любой автомобиль.

Среди не очищенных юридически машин встречаются транспортные средства в залоге, с не погашенным кредитом. Недобросовестный водитель может находиться под многочисленными административными штрафами за превышение скоростного режима.

Для проверки автомобиля понадобятся номер государственной регистрации авто, и идентификационный код автомобиля (VIN-номер). Среди обязательных информационных баз проверяют:

Портал дорожной полиции . Позволяет проверить историю автомобиля, включая его юридическую чистоту.

Служба судебных приставов. Позволяет определить отсутствие обременений (долги и другое) на авто, как движимое имущество.

Нотариальная контора (федеральный официальный сайт). Позволяет проверить наличие залога у автомобиля.

Сервис " Яндекс . Деньги". Поможет отследить авто с целым шлейфом штрафов. Здесь понадобится информация со свидетельства о регистрации.

Есть и сторонние ресурсы, которые предлагают такую же информацию. Некоторые из них являются платными. При этом такие сайты порой владеют более оперативной картиной, работают более стабильно. Следует только уточнить, доступна ли на них информация по каждому региону.