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Почему надо мыть машину в оттепель и нельзя мыть в мороз 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В последнее время, погода в Российской Федерации непредсказуема, то оттепель, то холод и снег, когда же лучше всего помыть свой автомобиль.
В морозы, ехать на мойку, стоять и ждать свое транспортное средство желающих очень мало. В принципе, это правильное решение.
При мойке автомобиля в сильные морозы может повредиться лакокрасочное покрытие. Всё заключается в том, что холодная температура замедляет химические процессы реагентов и составов, которыми посыпают или поливают дорожное полотно. Соответственно их остатки на кузове будут медленнее воздействовать на краску.
Еще одним не маловажным фактором является то, что появились мойки самообслуживания. На них температура воды 10 градусов, а то и до 20. Сильный перепад температур, может привести к тому, что краска потрескается.
Разрушение произойдёт не за один раз, но со временем транспортное средство будет иметь повреждения лакокрасочного покрытия. Отсюда напрашивается вывод, автомобиль лучше мыть в оттепель.
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