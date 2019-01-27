Эксперты рассказали о «тайнах» дальнобойщиков

Дальнобойщики могут обмениваться информацией посредством табличек с надписями, установленными под лобовое стекло. Причём не только друг с другом, но и с потенциальными работодателями, автоинспекторами и даже криминальными элементами, сообщает портал Car.ru

По словам автора статьи, надпись на табличке, например, «Вовчик, Воронеж, пустой», может многое сказать о водителе многотонной фуры.

Имя дальнобойщики указывают для того, чтобы при обсуждении дорожной ситуации по рации можно было быстро найти нужного собеседника.

Название города — это конечный пункт маршрута. Таким образом, водители ищут возможных работодателей «по дороге», которым, могут понадобиться услуги дальнобойщика.

Наконец, «пустой» означает, что в данный момент в фура не перевозит груз. Эта информация предназначена не только для возможных заказчиков, но и для автоинспекторов. Зачастую правоохранители не останавливают дальнобойщиков, идущих «порожняком», не желая терять время на досмотр пустой машины. К фурам с такой табличкой, по словам экспертов, меньше внимания и со стороны криминальных элементов. Зная, что в автомобиле нечем поживиться, злоумышленники нередко пропускают их в ожидании другой добычи.