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Как вовремя осознать износ «дворников» 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» перечислил неочевидные признаки того, что систему очистки лобового стекла пришла пора починить.
Стеклоочистители хоть и находятся все время перед глазами водителей, однако гипнотизирующий ритм их движения порой мешает вовремя осознать, что их пора ремонтировать.
Одним из неочевидных признаков, свидетельствующих об этом, это расход системой очистки омывающей жидкости. Систему пора чинить, если расход начинает заметно расти при относительно стабильной погоде и условиях эксплуатации авто. Это значит, что резинки «дворников» потеряли эластичность.
Если стеклоочистители оставляют после себя на стекле полукружия грязи даже после чистки щеток — это второй признак износа.
Третий — это шумные вибрация и «прыжки» движущихся щеток. В этом случае следует либо установить угол рычага правильно, либо заменить износившиеся «дворники».
Также их стоит менять, если щетки либо прилегают к стеклу неравномерно, либо не справляются со своей единственной задачей — чисткой.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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