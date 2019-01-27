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Покраска авто на заводе: как это происходит? 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Каждый водитель хорошо знает тот факт, что заводская покраска автомобилей является самой качественной и долговечной.
Более того, именно машины в "родной" краске ценятся на вторичном рынке. Многие автомобилисты задаются одним вопросом, как у производителей все так организовано, что покрытие становится настолько прочным. По словам сотрудников одной из производственных компаний, главный секрет заключается в том, что машины покрываются несколькими слоями краски.
На первом этапе, с кузова убираются различные загрязнения, которые были получены в результате сборки. Далее, кузов помещается в специализированную ванну, ополаскивается, и продолжает свое движение по конвейеру. Благодаря сушильной камере все автомобили проходят стадию сушки и становятся полностью готовыми к нанесению краски.
Лакокрасочное покрытие должно наносится в несколько слоев. Причем каждый из них обязательно должен быть ровным и постепенным. Перед покраской машина дополнительно проходит ванну с грунтовым и коррозийным покрытием. Завершающей стадией, является лакокрасочная обработка автомобиля. Причем каждый кузов покрывается несколькими слоями лака.
Пройдя все стадии кузов отправляет на сушку, после чего проходит герметизацию и вновь повторяет этапы покраски снова. Это и позволяет сделать покрытие более качественным.
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