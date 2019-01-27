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Когда можно не платить за платную парковку в ТЦ 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Посещение торгового центра может стать поистине незабываемым и надолго омрачить настроение. Достаточно потерять парковочную карточку.
В вопросах парковки торговые центры придерживаются метода крошек от пряника и больно бьющего кнута. Скажем, некоторые столичные ТЦ делают бесплатную парковку в будни и требуют оплату в выходные. Но это еще куда ни шло. Самое интересное может начаться у посетителей в случае утери парковочной карты: штраф составит совершенно неадекватные 5 тысяч и заставит задуматься, из чего, собственно, складывается сумма? Ведь карточка сама по себе — штука копеечная. Все это напоминает усердие, с которым учителя ставят двойки нерадивым ученикам, мол, мы вас так накажем за свою забывчивость, что вовеки помнить будете. Это особенно странно, ведь потеря карточки не является общественно опасным деянием.
Показательная история на данную тему произошла с посетительницей одного столичного ТЦ. Охранник собирался выдать ей магнитную карточку, запрограммированную на 5 тысяч рублей, для оплаты штрафа, однако женщина решила выяснить, чем обусловлена астрономическая сумма. Юристы убеждены: абсолютно ничем и это всего лишь один из способов набивания карманов. В итоге женщина дошла до руководства и потребовала выписать ей квитанцию, поскольку наличных у нее с собой не было. В ответ услышала требования платить или оставаться. Налицо незаконное удержание транспортного средства.
В Роспотребнадзоре говорят, что подобные требования возможны лишь в случае подписания автомобилистом письменного договора о неустойке. А юристы советуют придерживаться жесткой позиции и объяснить сотрудникам парковки о персональной ответственности и том, что в суде внутренние инструкции им не помогут. Пришлось автоледи вызывать полицию, после чего охранники сразу же выпустили ее машину с территории.
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Бортжурнал , Роспотребнадзор
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