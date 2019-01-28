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Разрешено ли ездить с габаритными огнями вместо ближнего света фар? 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
В ПДД четко прописана обязанность для всех автомобилистов включения освещения на машине в дневное время для лучшей видимости на дороге.
Большая часть современных машин имеет в своей конструкции особые ходовые огни, включающиеся сразу, как только был заведен мотор. При их отсутствии водителям рекомендуется включать ближний свет фар. Тем менее некоторые владельцы автомобилей часто используют исключительно габаритные огни. Можно ли так поступать?
Встречаются водители, которые не применяют ближний свет фар, а место них пользуются противотуманными фарами или габаритными огнями. По словам одних, противотуманные фары дают более яркий свет. Недостатком этого метода является ослепление водителей встречных машин. Другие выражают уверенность, что на дороге нет необходимости включения основного освещения, а достаточно только габаритных огней.
В пункте 19.5 ПДД говорится о том, то в дневное время необходимо ехать с включенным освещением, либо дневными ходовыми огнями. О разрешении использования габаритных огней нет ни слова. Но в пункте 19.4 дается разрешение на включение вместо них противотуманных фар. Таким образом, при езде с использованием противотуманных фар днем нарушение правил отсутствует.
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Бортжурнал
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