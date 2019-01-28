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Какие машины не стоит покупать с рук 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты обнародовали список автомобилей на вторичном рынке, которые доставят новому владельцу немало хлопот из-за частых поломок. Издание «Слово и Дело» опубликовало топ-5 самых нежелательных покупок для российских автолюбителей.
На первом месте антирейтинга — Volkswagen Phaeton. Средняя цена в России на него не превышает 600 тысяч рублей. Однако, по мнению специалистов, владелец подержанного «немца» рискует выложить за него в результате больше, благодаря частым посещениям СТО. Эксперты уверяют, чаще всего у Phaeton возникают проблемы с пневматической подвеской и блоком управления клапанами. Ремонт последнего обходится в сумму около 130 тысяч рублей.
Далее — Audi A8 D3 в ценовом сегменте около 550 тысяч рублей. Главные минусы модели — алюминиевый кузов, подверженный коррозии и вся та же пневматическая подвеска, починка которой обойдётся владельцу престижной марки в круглую сумму.
На третьем месте — Mercedes A-Class W168. Его стоимость на российском вторичном рынке сегодня едва превышает 200 тысяч рублей. Модель имеет интересную особенность — из-за небольших размеров автомобиля все агрегаты машины расположены под капотом очень тесно, что осложняет жизнь сотрудникам СТО при ремонте. Это напрямую влияет на стоимость работ.
Также в списке нежелательных покупок — Range Rover II, стоимостью не дороже 300 тысяч рублей. У «англичанина» часто ломается панель приборов и кнопки на ней. По словам экспертов, стоимость заказа оригинальных запчастей неприятно удивит обладателя этой модели.
На последней строчке рейтинга — Mercedes-Benz S-Class W220. Его цена — около 200 тысяч рублей. Специалисты уверяют, автомобиль имеет важный изъян ходовой части. «Воздушная» подвеска зачастую не выдерживает испытаний езды по российским дорогам, поэтому владельцу этогo Mercedes приходится часто её ремонтировать.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Volkswagen Phaeton , Audi , Audi A8 , Volkswagen , Rover , Land Rover , Mercedes-Benz
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