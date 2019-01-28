Какие машины не стоит покупать с рук

Эксперты обнародовали список автомобилей на вторичном рынке, которые доставят новому владельцу немало хлопот из-за частых поломок. Издание «Слово и Дело» опубликовало топ-5 самых нежелательных покупок для российских автолюбителей.

На первом месте антирейтинга — Volkswagen Phaeton . Средняя цена в России на него не превышает 600 тысяч рублей. Однако, по мнению специалистов, владелец подержанного «немца» рискует выложить за него в результате больше, благодаря частым посещениям СТО. Эксперты уверяют, чаще всего у Phaeton возникают проблемы с пневматической подвеской и блоком управления клапанами. Ремонт последнего обходится в сумму около 130 тысяч рублей.

Далее — Audi A8 D3 в ценовом сегменте около 550 тысяч рублей. Главные минусы модели — алюминиевый кузов, подверженный коррозии и вся та же пневматическая подвеска, починка которой обойдётся владельцу престижной марки в круглую сумму.

На третьем месте — Mercedes A-Class W168. Его стоимость на российском вторичном рынке сегодня едва превышает 200 тысяч рублей. Модель имеет интересную особенность — из-за небольших размеров автомобиля все агрегаты машины расположены под капотом очень тесно, что осложняет жизнь сотрудникам СТО при ремонте. Это напрямую влияет на стоимость работ.

Также в списке нежелательных покупок — Range Rover II, стоимостью не дороже 300 тысяч рублей. У «англичанина» часто ломается панель приборов и кнопки на ней. По словам экспертов, стоимость заказа оригинальных запчастей неприятно удивит обладателя этой модели.