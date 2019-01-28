Российский «ультрапремиум» слегка подрос

Рынок сверхдорогих автомобилей в России за 2018 год все же смог продемонстрировать некоторый прирост, несмотря на ощутимое падение в декабре. При этом титул лидера сегмента вполне ожидаемо достался немецкому седану, а вот на третье место прорвалась итальянская марка.

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Почти половину продаж в сегменте "ультрапремиум" обеспечила единственная модель — Mercedes-Maybach S-класса (цена в России — примерно от 9 млн рублей). По данным агентства "Автостат", седаны этой модели в прошлом году разошлись по России тиражом в 716 экземпляров, что составляет 49% всех продаж в сегменте. Второе место по популярности заняла марка Bentley с заметно меньшим показателем в 298 машин, а на третьем обосновалась Maserati : итальянцам удалось реализовать в России 238 автомобилей. Вероятнее всего, основные продажи им обеспечил кроссовер Levante.

Вполне ожидаемо основные продажи ультралюксового сегамента сконцентрированы в двух столицах: на долю Москвы и Подмосковья пришлась 991 продажа, а в Санкт-Петербурге было реализовано 126 машин сегмента. 35 автомобилей продали в Краснодарском крае, 21 автомобиль — в Свердловской области, также активно (в среднем 1 раз в месяц) автомобильную роскошь приобретали в Новосибирской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Татарстане и Приморье.

Всего же объем рынка ультрапремиальных автомобилей в нашей стране за прошлый год составил 1 463 автомобиля, что, по данным "Автостата", на 1,6% больше, чем в прошлом году.