Названы самые популярные цвета автомобилей в 2018 году

Эксперты BASF Coatings опубликовали исследование о цветовых предпочтениях автомобилистов по всему миру.

В прошлом году водители отдавали предпочтения ахроматическим цветам — белому, черному, серому и серебристому. На такие автомобили приходится 80% от всего мирового автопарка.

Причем белый цвет наиболее популярен относительно прочих — например, в Серверной Америке в него выкрашена каждая четвертая машина, в Европе — каждая третья, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — каждая вторая.

Эксперты отмечают, что в 2018 году незначительно снизилась популярность серебристого оттенка относительно 2017 года. А самый распространенный среди оттенков — синий, за которым следует красный. Такую хроматическую расцветку обычно можно встретить в сегменте компактных и малогабаритных моделей.

Европейцы также ценят серый цвет за большое количество вариантов оттенков — их насчитывается около 110. По популярности он превзошел черный, сместив его на второе место. Примечательно, что синий цвет — гораздо многообразней и насчитывает 140 оттенков, при этом он лишь четвертый в списке самых востребованных — его доля составляет 11%.

Кроме того, в 2018 году две трети всех европейских автотранспортных средств были окрашены с использованием металлического или перламутрового эффектов. Причем темные цвета, такие как черный и серый, в основном имеют металлический эффект, в то время как светлые цвета представлены однородными оттенками.