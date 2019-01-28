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Названы самые популярные цвета автомобилей в 2018 году 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Авторамблер
Эксперты BASF Coatings опубликовали исследование о цветовых предпочтениях автомобилистов по всему миру.
В прошлом году водители отдавали предпочтения ахроматическим цветам — белому, черному, серому и серебристому. На такие автомобили приходится 80% от всего мирового автопарка.
Причем белый цвет наиболее популярен относительно прочих — например, в Серверной Америке в него выкрашена каждая четвертая машина, в Европе — каждая третья, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — каждая вторая.
Эксперты отмечают, что в 2018 году незначительно снизилась популярность серебристого оттенка относительно 2017 года. А самый распространенный среди оттенков — синий, за которым следует красный. Такую хроматическую расцветку обычно можно встретить в сегменте компактных и малогабаритных моделей.
Европейцы также ценят серый цвет за большое количество вариантов оттенков — их насчитывается около 110. По популярности он превзошел черный, сместив его на второе место. Примечательно, что синий цвет — гораздо многообразней и насчитывает 140 оттенков, при этом он лишь четвертый в списке самых востребованных — его доля составляет 11%.
Кроме того, в 2018 году две трети всех европейских автотранспортных средств были окрашены с использованием металлического или перламутрового эффектов. Причем темные цвета, такие как черный и серый, в основном имеют металлический эффект, в то время как светлые цвета представлены однородными оттенками.
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