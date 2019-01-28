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Концепт кар от Mercedes-Benz может стать самым безопасным в мире 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: car.ru
Производители крупнейшего автомобильного концерна Mercedes-Benz представят самый безопасный концепт кар в мире.
По предварительным данным, машина может получить современную систему искусственного интеллекта. Основной задачей системы станет связывание воедино всех систем безопасности и управление ими. Новая версия автомобиля уже разработана конструкторами и будет представлена в течение этого года.
Учредители компании заявляют, что все использованные системы позволят сделать машину практически «неуязвимой». Никаких технических данных о модели не сообщается. Производители уверены, что большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит из-за человеческого фактора. Именно поэтому, активное внедрение так называемых автоматических систем управления, может помочь снизить уровень аварийности.
Конечно, разработки в этой области требуют внимания и усовершенствования. Но, несмотря на это, разработанный автомобиль полностью соответствует всем основным требованиям, которые применяются в области безопасности.
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