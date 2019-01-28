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Восьмиколесный Toyota-мутант обнаружен в Индонезии 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
В одном из районов Индонезии, очевидцы обнаружили сумасшедшую разработку местного кулибина, который переделал свой автомобиль.
Из стандартной, модифицированной модели Toyota Vios, которая поставляется на местный рынок и очень схожа с Mazda 2, владелец транспортного средства сделал восмиколесного мутанта. Скорее всего, автомобиль имеет передний привод, потому что к задней оси добавились еще две. Причём, при движении все колёса крутятся с одинаковой скоростью, не цепляя друг за другом.
Комфортабельный седан превратился в купе. Заднюю дверь и сидение автомобиля, судя по всему занимает хитрый механизм крепления конструкции и их оси.
Должно быть автомобиль оборудован стандартным двигателем, без каких-либо изменений. Он способен развить мощность 100 лошадиных сил и имеет объём 1,5 литров.
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Бортжурнал , Mazda 2 , Toyota Vios , Toyota , Mazda
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