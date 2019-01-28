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Представлена обновленная модель Suzuki Baleno 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
Небольшой в 4 м в длину хэтбек Suzuki Baleno получил очередное обновление.
Жаль, что машина не предназначена для отечественного рынка. Маркетологи компании посчитали, что даже производство на одном из заводов в Индии не позволит конкурировать с конкурентами в России.
А вот машина под собственным именем Maruti Suzuki расходится у дилеров в Индии, как горячие пирожки. Только в течение 2018 года было реализовано более 210 тыс. экземпляров. Вот и премьеру новинки провели в южно-азиатской стране.
Новая версия получила рельефные формы за счет бамперов. Появились новые колеса и противотуманные фары. В версию с приставкой «Люкс» включены ассистент парковки и светодиодные фары.
Интерьер модернизировали не сильно. Появились новые материалы отделки, а под заказ обшивка салона может стать и двухцветной. Медиа система появится во всех версиях, кроме самых скромных.
Для местного рынка цена на машину лежит в пределах 7,7 — 12,3 тыс. американских долларов. Интересно, чем не вариант для России? Правда, при поставках в Европу, топ модификация Baleno уже оценена в 13,9 тыс. евро.
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Бортжурнал , Maruti , Suzuki Baleno , Suzuki
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