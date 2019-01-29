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Какие штрафы чаще всего выписывали водителям в России: статистика 2018 года 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Лори
В 2018 году в сотрудники ГИБДД возбудили дела по 131,1 млн нарушений правил дорожного движения (вынесено 129,2 млн постановлений). Такие данные приводит «Коммерсант», ссылаясь на статистику, предоставленную МВД России.
Количество выписанных в прошлом году штрафов увеличилось на 17% по сравнению с 2017 годом. Большая часть нарушений зафиксирована камерами — «автоматика» помогает выписать 82% штрафов. Сейчас на дорогах России работают 15 тысяч комплексов фиксации нарушений, и в будущем их количество будет увеличиваться.
Самым распространённым нарушением по-прежнему остаётся превышение скорости — 87 млн постановлений или две трети всех штрафов. Намного реже (9 млн штрафов за прошлый год) наказывают за несоблюдение требований знаков или разметки, но количество таких нарушений выросло на 60%. Причина — в распространении новых видов камер.
Примечательно, что количество штрафов, которые инспекторы выписывают в «ручном режиме», уменьшается. Например, нарушения правил пешеходами фиксировали на 20% реже, а непропуск водителем пешехода — на 12% реже.
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Бортжурнал , ДТП , ГИБДД , МВД
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