Названы бесполезные в Москве автомобили

Автоэксперты пришли к выводу, что не каждый автомобиль годится для использования на столичных дорогах, передаёт портал Car.ru. Ниже список моделей, признанных бесполезными в Москве.

Лидер антирейтинга — Hummer H1 . По словам специалистов, из-за крупных габаритов модели у водителя внедорожника возникает масса проблем на московских дорогах. Например, джип не всегда способен проехать в узкий проулок столичного дворика, но больше всего затруднений владелец гиганта испытывает с поиском парковки. Найти платное место для водителя Hummer уже испытание, а про бесплатное и вовсе придётся забыть.

Похожие «минусы» у Land Rover Defender, модели, которая изначально разрабатывалась для вождения в горной местности и по бездорожью. Соответственно, конструкторы не ограничивали себя в размерах проектируемого автомобиля, который, как и Hammer, на столичных дорогах похож на «слона в посудной лавке».

Третье место у Lamborghini Huracan. На спорткаре, способном развивать скорость до 325 км/ч, прокатиться «с ветерком» в Москве можно не всегда. Зачастую владелец этой модели будет вынужден стоять в пробках, поэтому «в городе он будет абсолютно бесполезной, но очень дорогой грудой железа».

По этой же причине эксперты не советуют москвичам приобретать популярного «японца» Nissan GTR. В качестве повседневной машины спорткар с мощностью двигателя в 500 лошадиных сил не годится.