Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы бесполезные в Москве автомобили 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Автоэксперты пришли к выводу, что не каждый автомобиль годится для использования на столичных дорогах, передаёт портал Car.ru. Ниже список моделей, признанных бесполезными в Москве.
Лидер антирейтинга — Hummer H1. По словам специалистов, из-за крупных габаритов модели у водителя внедорожника возникает масса проблем на московских дорогах. Например, джип не всегда способен проехать в узкий проулок столичного дворика, но больше всего затруднений владелец гиганта испытывает с поиском парковки. Найти платное место для водителя Hummer уже испытание, а про бесплатное и вовсе придётся забыть.
Похожие «минусы» у Land Rover Defender, модели, которая изначально разрабатывалась для вождения в горной местности и по бездорожью. Соответственно, конструкторы не ограничивали себя в размерах проектируемого автомобиля, который, как и Hammer, на столичных дорогах похож на «слона в посудной лавке».
Третье место у Lamborghini Huracan. На спорткаре, способном развивать скорость до 325 км/ч, прокатиться «с ветерком» в Москве можно не всегда. Зачастую владелец этой модели будет вынужден стоять в пробках, поэтому «в городе он будет абсолютно бесполезной, но очень дорогой грудой железа».
По этой же причине эксперты не советуют москвичам приобретать популярного «японца» Nissan GTR. В качестве повседневной машины спорткар с мощностью двигателя в 500 лошадиных сил не годится.
Наконец, список замыкает Ford F-350. Автомобиль с базой длиной почти 6 метров способен осложнить жизнь даже самому терпеливому водителю. О манёвренности и быстрой парковке в Москве владелец этого джипа может даже не мечтать.
Комментарии
Бортжурнал , Land Rover Defender , Nissan , Hummer H1 , Lamborghini , Rover , Hummer , Lamborghini Huracan , Land Rover , Ford
Читайте также
Видео
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Пьяная угонщица в сугробе хотела флирта
ДТП
Автоинструктор протаранил машины и сбил человека
ДТП
В Сети показали самую тесную парковку в мире
Автоновости
А снег идет: массовое ДТП случилось под Москвой
ДТП
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
В Москве автомобиль врезался в монастырь
ДТП
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение