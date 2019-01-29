Как обойтись зимой без «незамерзайки»

Опытные водители зимой могут долго ездить без жидкости в бачке омывателя при этом лобовые стёкла их автомобилей будут оставаться чистыми, сообщает портал Car.ru. Автоэксперты поделились простым лайфхаком.

Автолюбителю поможет обычный снег. Попав на обогреваемое стекло, он быстро растает и даст необходимое количество влаги для очистки «лобовика» дворниками. Эксперты советуют брать снег подальше от дороги. Чтобы ветровое стекло оставалось чистым, водителю придётся часто останавливаться.

Издание отмечает, что на крайние меры российских автолюбителей может толкнуть контрафактная «незамерзайка», от резкого запаха которой у водителей начинает болеть голова.