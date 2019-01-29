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Как обойтись зимой без «незамерзайки» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Опытные водители зимой могут долго ездить без жидкости в бачке омывателя при этом лобовые стёкла их автомобилей будут оставаться чистыми, сообщает портал Car.ru. Автоэксперты поделились простым лайфхаком.
Автолюбителю поможет обычный снег. Попав на обогреваемое стекло, он быстро растает и даст необходимое количество влаги для очистки «лобовика» дворниками. Эксперты советуют брать снег подальше от дороги. Чтобы ветровое стекло оставалось чистым, водителю придётся часто останавливаться.
Издание отмечает, что на крайние меры российских автолюбителей может толкнуть контрафактная «незамерзайка», от резкого запаха которой у водителей начинает болеть голова.
В конце прошлого года депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил устанавливать вдоль проезжей части вендинговые автоматы для продажи стеклоомывающей жидкости. Таким образом, уверен парламентарий, удастся сократить объём продажи вредного для здоровья контрафакта. При этом Власов не исключает, что если предложение одобрят в парламенте, необходимо сделать всё, чтобы удержать цены на прежнем уровне.
Комментарии
Бортжурнал , Василий Власов , Госдума , ЛДПР
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