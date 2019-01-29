Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор

Хэтчбек Nissan Micra , собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.

До сих пор хэтчбек с внутризаводским индексом K14 оснащался тремя двигателями. Это трехцилиндровые бензиновые агрегаты — литровый «атмосферник» мощностью 71 лошадиная сила либо 898-кубовый турбомотор мощностью 90 сил. Плюс 1,5-литровый дизель Renault K9K мощностью те же 90 сил.

С дебюта на Парижском автосалоне прошло менее трех лет, и моторную гамму пересмотрели — на смену 900-кубовому турбомотору пришел новый агрегат литрового объема. Выросла мощность (на 10 сил, до 100 лошадиных сил), при этом расход топлива снижен на 0,6—0,7 литров на 100 километров.

Главные особенности нового двигателя 1.0 I-GT — это алюминиевый блок с плазменным напылением поверхности цилиндров, кованый стальной коленвал с шейками уменьшенного диаметра, раздельные контуры охлаждения блока и головки, интегрированный выпускной коллектор, электроактуатор перепускного клапана турбины.

В паре с пятиступенчатой механической коробкой этот мотор развивает крутящий момент до 160 Нм (+10 Нм). Кроме того, Micra наконец-то получила автоматическую трансмиссию — в виде бесступенчатого вариатора Xtronic. До сих пор покупателям были доступны только механические коробки передач. Для работы с вариатором пиковый крутящий момент ограничен 144 Нм момента.

Обновленная Micra получила еще один турбомотор: двигатель 1.0 DIG-T лишь немного мощнее — 117 лошадиных сил. Но это вовсе не форсированный вариант 100-сильного мотора, а совсем другой агрегат. Он разрабатывался параллельно с четырехцилиндровым турбомотором 1.3 TCe, и делит с ним многие технические решения: например, узкую «дельтавидную» головку блока и центральное расположение форсунок непосредственного впрыска.

Хэтчбек с этим двигателем позиционируется в качестве «подогретой» версии, а потому оснащается исключительно ручной шестиступенчатой коробкой передач и спортивной подвеской с уменьшенным клиренсом.

У двигателя 1.0 DIG-T выше пиковый крутящий момент (180 Нм), и доступен он на более низких оборотах — 1750 против 2750 оборотов в минуту. А в режиме Overboost момент поднимается еще на 20 Нм. Разгон до 100 километров в час занимает на одну секунду меньше, чем у 100-сильного хэтчбека: 9,9 против 10,9 секунд.

Кроме того, с обновлением у Микры появилась комплектация N-Sport. В спортивном духе можно оформить Микру с обоими турбомоторами. Такая машина получит лаково-черные вставки на бамперах и боковинах, отделку «под углепластик», кресла с обшивкой из кожи и алькантары, тонированные стекла, «противотуманки» в переднем бампере, камеру заднего вида и систему бесключевого доступа.