Немцы назвали самые надежные б/у кроссоверы. И ненадежные тоже

За последнее время популярность кроссоверов очень выросла, спрос на них гораздо больше чем на другие автомобили, но так ли они надежны.

Регулярно, немецкое издание AutoBild проводит долгосрочное тестирования автомобилей, чтобы выявлять наиболее частые недостатки и дефекты, при пробегах более 100 тысяч километров. После пройденной дистанции транспортное средство буквально разбирается по винтикам и подвергается тщательному исследованию. Рассматривается каждая трещинка, каждая ржавчина и каждая мелочь, впоследствии все это фиксируется.

Эксперты были очень удивлены ненадежность SUV Subaru XV. Все 100 000 км. испытаний внедорожник скрипел, некачественно закреплёнными деталями интерьера. Кроме этого, водителю не очень понравилось кресло и комфортность за рулём. Сцепление износилось, а кузов поржавел в некоторых местах.