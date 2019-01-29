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Немцы назвали самые надежные б/у кроссоверы. И ненадежные тоже 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Daily Express
За последнее время популярность кроссоверов очень выросла, спрос на них гораздо больше чем на другие автомобили, но так ли они надежны.
Регулярно, немецкое издание AutoBild проводит долгосрочное тестирования автомобилей, чтобы выявлять наиболее частые недостатки и дефекты, при пробегах более 100 тысяч километров. После пройденной дистанции транспортное средство буквально разбирается по винтикам и подвергается тщательному исследованию. Рассматривается каждая трещинка, каждая ржавчина и каждая мелочь, впоследствии все это фиксируется.
Было проведено исследование 15 кроссоверов. В результате самым крепким и надежным автомобилем оказался Kia Sportage. Второе и третье место принадлежит Volvo XC60 и BMW X1. В пятёрку лидеров вошли Hyundai Tucson и Mazda cx-5. Далее расположились Suzuki SX4 s-cross, Fiat 500x. Удивительно, но факт, французский Peugeot 2008 на восьмом месте. Ему уступил Nissan Qashqai, за которым следует Mini countryman, Ford Kuga, Suzuki Vitara S, Citroen C4 cactus, Audi Q3 и замыкает список Subaru XV.
Эксперты были очень удивлены ненадежность SUV Subaru XV. Все 100 000 км. испытаний внедорожник скрипел, некачественно закреплёнными деталями интерьера. Кроме этого, водителю не очень понравилось кресло и комфортность за рулём. Сцепление износилось, а кузов поржавел в некоторых местах.
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Бортжурнал , Hyundai , Volvo , Nissan , Audi Q3 , Citroen C4 , Subaru , Audi , Peugeot 2008 , Suzuki SX4 , Mini Countryman , Kia Sportage , BMW , Citroen , Kia , Ford Kuga , Volvo XC60 , Nissan Qashqai , Peugeot , Fiat , Suzuki , Mazda , Mazda CX-5 , Subaru XV , Suzuki Vitara , Citroen C4 Cactus , BMW X1 , Hyundai Tucson , Ford
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