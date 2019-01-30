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Mitsubishi Xpander оснастили экономичным двигателем 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Mitsubishi
Концерн Mitsubishi планирует вывести на рынок более экономичную версию внедорожного компактвэна Xpander.
Теперь кросс-вэн будет доступен с менее мощным бензиновым мотором объемом 1,3 литра. Так японская компания решила подогреть ажиотаж вокруг бестселлера Xpander, и заткнут за пояс основного конкурента — Toyota Avanza, который уже имеет такую модификацию.
Напомним, что Mitsubishi Xpander имеет трехрядный салон. Габаритные размеры автомобиля: 4475 Х 1750 Х 1700 мм, размер колесной базы 2775 мм и клиренс 205 мм.
Оснащается он пока только 1,5-литровым «атмосферником» с отдачей 120 л.с. В качестве трансмиссии трудиться 5-скоростная механика или 4-диапозонный автомат.
Отметим, что «однообъемник» в отличие от конкурентов получил яркий дизайн, фирменную X-образную радиаторную решётку и двухуровневую головную оптику.
Индонезийским покупателям компактвэн предлагается от 201 млн рупий (около 940 тыс. рублей). Предполагается, что бюджетный кросс-вэн с новым мотором будет дешевле почти на 7-8%.
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Бортжурнал , Toyota Avanza , Toyota , Mitsubishi
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