Mitsubishi Xpander оснастили экономичным двигателем

Концерн Mitsubishi планирует вывести на рынок более экономичную версию внедорожного компактвэна Xpander.

Теперь кросс-вэн будет доступен с менее мощным бензиновым мотором объемом 1,3 литра. Так японская компания решила подогреть ажиотаж вокруг бестселлера Xpander, и заткнут за пояс основного конкурента — Toyota Avanza , который уже имеет такую модификацию.

Напомним, что Mitsubishi Xpander имеет трехрядный салон. Габаритные размеры автомобиля: 4475 Х 1750 Х 1700 мм, размер колесной базы 2775 мм и клиренс 205 мм.

Оснащается он пока только 1,5-литровым «атмосферником» с отдачей 120 л.с. В качестве трансмиссии трудиться 5-скоростная механика или 4-диапозонный автомат.

Отметим, что «однообъемник» в отличие от конкурентов получил яркий дизайн, фирменную X-образную радиаторную решётку и двухуровневую головную оптику.

Индонезийским покупателям компактвэн предлагается от 201 млн рупий (около 940 тыс. рублей). Предполагается, что бюджетный кросс-вэн с новым мотором будет дешевле почти на 7-8%.