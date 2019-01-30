В Госдуме оценили предложение отменить техосмотр личного автотранспорта

Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил предложение депутатов от фракции «Справедливой России» исключить обязательный технический осмотр личного автотранспорта.

«Идея отмены техосмотра, хотя бы для личного транспорта, она имеет право на существование, она нужная. Было бы правильным усилить административную ответственность и ввести уголовную ответственность в случае, если ДТП произошло из-за плохого технического состояния автомобиля», — заявил он.

По его словам, эту ответственность должен нести владелец, это бы стимулировало собственников к должному уходу за машиной.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов.