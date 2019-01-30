«Убей» камеру: новый способ борьбы с треногами, штрафующими водителей

Подмосковные активисты разобрались с камерами фото— и видеофиксации, которыми заведуют не сотрудники ГИБДД , а частные компании.

Если даже зловещие инопланетные "треножники" из фильма "Война миров" с Томом Крузом в главной роли оказались повержены, то что говорить о вполне земных и ничуть не менее ненавистных "треножниках"! В интернете есть видеоролики о том, как разгневанные водители уничтожают аппаратуру и угрожают расправой контролерам системы. Тем не менее народный гений придумал не столь жесткий, но действенный и… столь же противозаконный метод.

Он уже был опробован в одном из подмосковных городов и суть его в следующем. "Инициативная группа" обратила внимание на автомобили, которые как правило дежурят рядом с камерой-треногой — это обычные гражданские машины распространенных марок и моделей, а не полицейские со светографической схемой. Далее следовало изготовление… рабочей копии. В том смысле, что на территории города был найден такой же автомобиль вплоть до цвета, на который повесили распечатанную копию номеров машины «охранника». Клон принялся ездить мимо камеры, превышая все скоростные ограничения, и антигерой начал охапками получать штрафы за правонарушение, которое совершенно как будто им, но которое он не совершал. После этого желания продолжать деятельность и контролировать камеру у него поубавилось. Аналогичным способом разобрались с другими камерами, после чего они на некоторое время исчезли с дорог.

Неплохо, правда? Но, прежде чем повторить народный подвиг, помните о 3 части статьи 12.2 КоАП:

"Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

А еще есть часть 4 той же статьи 12.2: