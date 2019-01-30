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Mercedes-AMG тестирует новый компактный и спортивный внедорожник GLB 35 

Car.ru 5 часов назад
Фото: motor1.com
Данная модель, скорей всего, Mercedes-AMG GLB 35, и, несмотря на все наблюдения GLB, это всего лишь второй раз, когда высокоэффективная модель была замечена на дороге.
Нетрудно заметить различия AMG — колеса и массивные тормоза — это пустяк, но камуфляжные покрытия спереди также скрывают более агрессивную переднюю панель и решетку Panamericana.
В задней части также можно увидеть фирменные выхлопные патрубки AMG, хотя Mercedes пытается спрятать их с помощью камуфляжа. Мать-природа также помогает с хорошим положением снега.
Делясь своим строением с A-классом, GLB будет использовать его квадратную форму, чтобы обеспечить больше места для пассажиров на компактной платформе MFA2.
Как таковая, она также должна иметь трансмиссию класса A, которая в случае AMG должна означать тот же 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом от A35, выдающий 302 лошадиных силы (225 киловатт), с приводом на все четыре колеса.
Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением должна быть предпочтительной коробкой передач, и, конечно, GLB 35 получит изменение подвески, чтобы добавить некоторые спортивные движения к внедорожнику.
AMG также планирует интеллектуальный вариант A45 для A-класса с мощностью более 400 л.с. (289 кВт), поэтому возможно, что в конечном итоге GLB сможет увидеть аналогичную машину.
Стандартной процедурой в Mercedes является запуск выпуска версии через несколько месяцев после дебюта базовой модели, и, поскольку известно, что GLB-Class появится ближайшим летом, ожидаем увидеть GLB 35 в конце этого года.
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