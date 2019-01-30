Россияне протестировали Жигули с двумя коробками передач 

Авторы канала «Гараж54» на YouTube выложили ролик, в котором они прокатились на Жигулях 6-й модели, оборудованной двумя коробками переключения передач.
По словам авторов видео, поставить две трансмиссии в один автомобиль их давно просили подписчики. В результате специально под эксперимент они приобрели подержанную «шестёрку», в которую установили две коробки, соединив их хвостовиками. В результате стандартная коробка Жигулей приобрела четыре повышающие передачи.
Тестировать автомобиль с подобными характеристиками умельцы решились только на специальном полигоне. В результате испытателю удалось раскрутить колёса машины до невиданного раньше количества оборотов, а скорость движения задним ходом возросла в несколько раз.
«Если я на первой коробке включаю заднюю, а на второй — четвертую, потом третью, потом вторую, то скорость там, конечно, очень хорошая», — делится впечатлениями автор видео.
Ранее в сети появилось фото кузова пятидверной «Оки» с удлинённой базой на 150 мм. Конструкцию своими руками сделал слесарь прессово-рамного завода КамАЗ Григорий Деменьтев, который в начале 2000-х предлагал автопроизводителю пустить прототип на конвейер. Впрочем, идея осталась нереализованной. СМИ сообщали, что умелец также разработал грузовую версию «Оки».