Россияне протестировали Жигули с двумя коробками передач

Авторы канала «Гараж54» на YouTube выложили ролик , в котором они прокатились на Жигулях 6-й модели, оборудованной двумя коробками переключения передач.

По словам авторов видео, поставить две трансмиссии в один автомобиль их давно просили подписчики. В результате специально под эксперимент они приобрели подержанную «шестёрку», в которую установили две коробки, соединив их хвостовиками. В результате стандартная коробка Жигулей приобрела четыре повышающие передачи.

Тестировать автомобиль с подобными характеристиками умельцы решились только на специальном полигоне. В результате испытателю удалось раскрутить колёса машины до невиданного раньше количества оборотов, а скорость движения задним ходом возросла в несколько раз.

«Если я на первой коробке включаю заднюю, а на второй — четвертую, потом третью, потом вторую, то скорость там, конечно, очень хорошая», — делится впечатлениями автор видео.