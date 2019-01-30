УАЗ обогнал Toyota по продажам 

Российский рынок пикапов в 2018 году показал заметный рост продаж, а лидерство на нем захватила российская модель.
За 2018 год по России продажи новых пикапов составили 11,5 тыс. штук, что на 10,8% превышает результат 2017 года, подсчитал "Автостат".
И первое место в этом сегменте уже второй год подряд удерживает российский УАЗ "Пикап", который разошелся по стране тиражом 3799 штук, что на 1,3% больше, чем годом ранее.
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Второе место сохранил Toyota Hilux, продажи которого в минувшем году составили 3190 единиц (-8,7%). Замкнул тройку лидеров в российском сегменте пикапов Mitsubishi L200 с показателем 3028 реализованных экземпляров (+84,4%). Хотя в 2019 году L200 наверняка упрочит свои позиции за счет выхода на наш рынок обновленной модели, которую ждем в России уже в марте.
Однако, несмотря на рост продаж, пикапы остаются в России чисто нишевым транспортом. Так, в 2018 году их рыночная доля осталась на очень низком уровне и составила всего 0,7% от общего объема рынка.
Но несмотря на скромную рыночную долю, в этом году в Россию может вернуться европейский Ford Ranger, который недавно пережил очередное обновление и будет конкурировать с Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Volkswagen Amarok. Кроме того, свой бюджетный пикап готовит для России и китайский концерн JAC.