УАЗ обогнал Toyota по продажам

Российский рынок пикапов в 2018 году показал заметный рост продаж, а лидерство на нем захватила российская модель.

За 2018 год по России продажи новых пикапов составили 11,5 тыс. штук, что на 10,8% превышает результат 2017 года, подсчитал "Автостат".

И первое место в этом сегменте уже второй год подряд удерживает российский УАЗ "Пикап", который разошелся по стране тиражом 3799 штук, что на 1,3% больше, чем годом ранее.

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Второе место сохранил Toyota Hilux , продажи которого в минувшем году составили 3190 единиц (-8,7%). Замкнул тройку лидеров в российском сегменте пикапов Mitsubishi L200 с показателем 3028 реализованных экземпляров (+84,4%). Хотя в 2019 году L200 наверняка упрочит свои позиции за счет выхода на наш рынок обновленной модели, которую ждем в России уже в марте.

Однако, несмотря на рост продаж, пикапы остаются в России чисто нишевым транспортом. Так, в 2018 году их рыночная доля осталась на очень низком уровне и составила всего 0,7% от общего объема рынка.