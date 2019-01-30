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Mercedes построит новый концепт ESF 

CarClub 4 часа назад
Фото: Mercedes-Benz
В середине этого года концерн Daimler покажет новый шоу-кар из серии ESF. Аббревиатура расшифровывается как Experimental Safety Vehicle. Под ней Mercedes представляет самые безопасные автомобили, которые только можно создать при текущем уровне развития технологий.
Как и остальные автогиганты, Mercedes поставил себе задачу в ближайшие годы добиться нулевой смертности в ДТП. Для ее достижения служат не только системы активной и пассивной безопасности в самом автомобиле. Также машине необходимо «общаться», получать информацию о потенциальных опасностях извне — от других участников движения и объектов дорожной инфраструктуры.
Подробности о новом концепте Mercedes ESF пока не приводятся. Полагаем, он не только станет сгустком уже известных технологий, но и покажет что-то новенькое. Поговаривают, что он окажется носителем самообучающегося искусственного интеллекта, способного вывести безопасность на новый уровень.
Последний Mercedes ESF был представлен в 2009 году на базе S-класса в кузове W221. У него были предусмотрены «тормозная подушка», создающая дополнительную поверхность трения при экстренного торможении, сдвигающиеся ближе к центру кузова при боковом ударе сиденья, подушки безопасности между пассажирами и надувные секции в дверях.
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Бортжурнал , Daimler
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