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Mуcopнaя cвaлкa Зaпaдa: кaк Гepмaния избaвляeтcя oт cтapыx дизeльныx aвтoмoбилeй 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В прошлом году власти некоторых немецких городов стали запрещать въезд в центр автотранспорта с дизельным двигателем, не соответствующим евронормам.
В основном, под стандарт не подходят старые автомобили, которые Германии считает шротом. Несмотря на это, они пользуются большой популярностью в соседних странах Евросоюза. Экологи окрестили такие регионы "мусорная свалка Западной Европы".
По статистике за прошлый год, в Румынии увеличилось количество бэушных автомобилей, работающих на дизеле, больше чем на 31000 единиц. Не лучше ситуация в Чехии. Компании ААА Аuto опубликовала данные, из которых видно, что более 60% вторичного авторынка импортируется из Германии. Более 50% имеют дизельный мотор. В Словакии эта цифра достигает 78%.
Немецкие дилеры наладили прямые поставки в соседние европейские страны, и напрямую заключают договора с иностранными торговцами. Они в свою очередь с удовольствием скупают подержанные дизеля.
Ассоциация автопроизводителей АСЕА составила статистику, из которой видно средний возраст транспортные средства используемых в европейских государствах. Румыния— 16 лет, Хорватия и Чехия— 14, Польша более 13 лет. Всё даже Германия, по этому показателю выбилась в лидеры, 9 лет.
Конечно же немецкие дилеры вывозят бэушные автомобили не только в Восточную Европу. Они также поставляются в Австрию, Францию, Испанию и Хорватию. Ассоциация обеспокоена таким поворотом событий и требует чтобы Европа не становилась свалкой загрязняющих экологию транспортных средств.
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Бортжурнал , ЕС
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