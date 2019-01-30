Как завести авто в мороз

Бывалые автомобилисты советуют на зимнее время обзавестись специальным набором средств и приспособлений.

Никогда не помешает иметь в наличии специальные провода для «прикуривания» от другого автомобиля.

Поможет в содержании автомобиля зимой охранное устройство с таймером, одной из функций которого является периодический режим прогрева мотора до заданных температур. Если за окном мороз в 25 градусов, то прогрев необходим каждые три часа.

Может выручить зимой и аккумулятор с более высокой емкостью (от 70 А*ч). Цена вопроса до 10000 рублей.

Для автомобилей с дизельным агрегатом станет спасением в морозный день специальное устройство для предпускового прогрева. Правда цена у него довольно высокая — 30-70000 рублей. Но эффективность стопроцентная.

Генератор не подведет в мороз, если ему провели своевременное ТО.

И конечно же, любой автомобиль отблагодарит вас своей качественной работой, если хранить его вы будете в отапливаемом гараже.