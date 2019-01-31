Выявленные недостатки Skoda Octavia

Большая часть автомобилистов, которые выбрали для себя автомобиль Skoda Octavia , на все сто довольны своей машиной, либо считают ее недостатки не настолько критичными.

Но они все же имеются.

Первым делом стоит упомянуть низкое качество покрытия краски. От владельцев также поступали жалобы на то, что после попадания камешков небольшого размера на краске остаются царапины и сколы.

Вторым неудобством данного автомобиля был назван низкий уровень шумоизоляции. По словам одного из владельцев, уровень изоляции от шума и вибрации среднего качества. На неровном асфальте гул в салоне начинает надоедать.

Кроме того, не всех устроила динамика установленного на автомобиле данной версии мотора объемом 1,6 литра. Этот атмосферный двигатель является стандартным, и на выходе имеет мощность всего в 110 л.с.

По информации, предоставляемой фирмой-производителем, на достижение скорости в 100 км/ч хэтчбеку с установленным подобным двигателем требуется 10,2 секунды, а для универсала — более 12 секунд.

Не всех водителей устроила работа коробки передач.