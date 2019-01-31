Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявленные недостатки Skoda Octavia 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Большая часть автомобилистов, которые выбрали для себя автомобиль Skoda Octavia, на все сто довольны своей машиной, либо считают ее недостатки не настолько критичными.
Но они все же имеются.
Первым делом стоит упомянуть низкое качество покрытия краски. От владельцев также поступали жалобы на то, что после попадания камешков небольшого размера на краске остаются царапины и сколы.
Вторым неудобством данного автомобиля был назван низкий уровень шумоизоляции. По словам одного из владельцев, уровень изоляции от шума и вибрации среднего качества. На неровном асфальте гул в салоне начинает надоедать.
Кроме того, не всех устроила динамика установленного на автомобиле данной версии мотора объемом 1,6 литра. Этот атмосферный двигатель является стандартным, и на выходе имеет мощность всего в 110 л.с.
По информации, предоставляемой фирмой-производителем, на достижение скорости в 100 км/ч хэтчбеку с установленным подобным двигателем требуется 10,2 секунды, а для универсала — более 12 секунд.
Не всех водителей устроила работа коробки передач.
Car.ru: последние новости
"Убей" камеру: новый способ борьбы с треногами, штрафующими водителей Mуcopнaя cвaлкa Зaпaдa: кaк Гepмaния избaвляeтcя oт cтapыx дизeльныx aвтoмoбилeй Вкусовые предпочтения россиян сдвинулись в сторону минивэнов и компакт класса
Комментарии
Бортжурнал , Skoda Octavia , Skoda
Читайте также
Видео
«Битву тракторов» в Москве сняли на видео
Автоновости
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
Московский водитель протаранил шлагбаум
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Отец почистил машину сыном
Автоновости
Россиян предложили освободить от техосмотров
Бортжурнал
Пьяная угонщица в сугробе хотела флирта
ДТП
Автоинструктор протаранил машины и сбил человека
ДТП
В Сети показали самую тесную парковку в мире
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение