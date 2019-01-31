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Volkswagen раскрыл внешность электрического багги 

Motor.ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen показала первые изображения электрического концепт-кара, внешне похожего на американские пляжные багги 60-70 годов прошлого века. Новинка, публичный дебют которой состоится на автосалоне в Женеве, призвана продемонстрировать потенциал «тележки» MEB для производства нишевых моделей.
Шоу-кар построен на модульной платформе, которая ляжет в основу целого семейства электрокаров Volkswagen I. D. Как и оригинальные калифорнийские багги, например, Meyers Manx, электрокар лишен крыши и традиционных дверей. У него большие колеса, обутые во внедорожные покрышки, а также низко посаженный кузов с открытыми порогами.
В начале декабря прошлого года появились слухи, что руководство концерна Volkswagen AG рассматривает возможность запуска в серию еще одной модели — электрического багги. В настоящее время компания анализируют перспективы модели на рынке и изучает реакцию потребителей.
Вернуться к теме пляжных багги Volkswagen попытался в 2011-м, когда во Франкфурте представил концепт buggy up!. Шоу-кар построили на платформе субкомпактного хэтчбека up!, установили на него 18-дюймовые колеса, а панели салона и органы управления защитили от влаги и песка.
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Бортжурнал , Volkswagen
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