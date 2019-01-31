Как россиян обманывают при покупке видеорегистраторов 

Реальные технические характеристики некоторых видеорегистраторов на полках российских магазинов не соответствуют показателям, заявленным на упаковке, сообщает «За рулём», ссылаясь на исследование рынка компанией Mio Technology. По словам экспертов, в погоне за покупателем производитель намеренно обманывает потребителя, наделяя свой товар, «улучшенными» возможностями.
Во-первых, недобросовестные предприниматели сообщают ложную информацию о разрешении камеры. Специалисты уверяют, что в таких случаях в регистраторе стоит матрица меньше, чем требуется, при этом изображение просто растягивается до нужного размера. Это напрямую сказывается на качестве и чёткости «картинки».
Во-вторых, электронщики устанавливают в камеры мощные, но относительно дешёвые процессоры, которые способны моделировать недостающие пиксели, таким образом растягивая «картинку» до форматов 2К и 4К. Впрочем, качество изображения от этого лучше не станет, поскольку за него отвечает матрица, которой зачастую в видеорегистраторах нет.
Наконец, самые недобросовестные производители нередко отказываются даже от мощных процессоров. По словам экспертов, они просто используют устаревший стандарт видеокодирования — mjpeg, который отличается нечётким изображением снятых объектов. Специалисты подчёркивают, что современные устройства записи кодируют видео в формате h.264.