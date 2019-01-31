Toyota Highlander отзывают из-за необычного дефекта

Российское представительство « Тойоты » через Росстандарт информирует об отзывной кампании. Под ее действие попали 113 кроссоверов Highlander, реализованных официальными дилерами с 5 ноября 2018 года по настоящее время.

Объявленный дефект достаточно нестандартен. Согласно одобрению типа транспортного средства (ОТТС), отзываемые автомобили должны быть оснащены противотуманными фарами с галогенными лампами. Из-за особенностей производственного процесса сборки автомобилей, существует вероятность того, что на автомобилях были установлены светодиодные противотуманные фары. В этом состоянии автомобили Toyota Highlander не соответствуют ОТТС для российского рынка. Дилеры проверят оптику и заменят ее, если это необходимо.

Представители марки Toyota уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым к сообщению Росстандарта перечнем.