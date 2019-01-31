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За прошлый год в России купили 70 Lamborghini 

«Автостат Инфо» 5 часов назад
Фото: avtostat-info
За прошлый год в России купили 70 LamborghiniПо данным статистики «Автостат Инфо», за прошлый год покупатели в России приобрели 70 спорткаров Lamborghini. Продажи автомобилей марки выросли на 150% к результату за 2017 год (28 ед.).
За год в России купили 44 автомобиля Lamborghini Urus, первого кроссовера в истории марки. Помимо этого, за 2018 год в стране было продано 18 суперкаров Lamborghini Huracan, что на 14% меньше результата продаж за 2017 год —21 авто. Продажи модели Lamborghini Aventador в прошлом году составили 8 ед., а годом ранее было продано семь таких машин.
Добавим, что в декабре 2018 года в России было продано 11 автомобилей Lamborghini. И все они — кроссоверы Urus. В декабре 2017 года в России было продано только два автомобиля марки Lamborghini.
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