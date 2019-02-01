Почему Lada Vesta CNG глохнет на ходу

Многие владельцы Lada Vesta CNG жалуются на то, что автомобиль глохнет прямо в дороге.

Здесь даже совсем не важно когда приобрели автомобиль, у некоторых это случается на первых километрах пробега. Также владельцы сообщают, что транспортное средство может глохнуть по нескольку раз в день, даже после того как они отправлялись на диагностику к дилеру, ничего не менялось.

Специалисты советуют тем, кто столкнулся с проблемой не молчать, а обязательно заснять на видео то, как глохнет транспортное средство. Вы можете установить видеорегистратор на кожух рулевой колонки таким образом, чтобы он смотрел на панель приборов. Автомобиль заглох, тогда обязательно зафиксируйте свой VIN-код.

Следующим шагом будет обращение в официальный дилерский центр. Специалист должен отправить видео на завод, при условии, что случай признают гарантийным, вам обязательно заменят сам блок управления мотором или же поменяют программу.