ТОП неожиданных способов защиты автомобиля от угона 

Подавляющее большинство владельцев машин рискуют, что их транспорт станет жертвой злоумышленников. Неудивительно, что изобретается множество способов противодействия угону.
Вот сравнительно новые приемы. Так, можно перекрыть подачу топлива в бензобак. Для этого даже мастера придумали специальное устройство.
Там есть якорь на два положения, который открывает и закрывает подачу бензина. Активируется приспособление с помощью магнита, который имеется у водителя.
Также можно поставить все педали в машине буквально на замок. Для этого с помощью подручных средств можно изготовить специальный блокиратор.
Угонщик просто не будет перепиливать металлические элементы. Правда, водителю потребуется дополнительное время для установки и снятия устройства.
Наконец, в некоторых моделях можно замаскировать кнопку зажигания. Ее, например, допускается сделать в форме включения фар.