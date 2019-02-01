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ТОП неожиданных способов защиты автомобиля от угона 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Подавляющее большинство владельцев машин рискуют, что их транспорт станет жертвой злоумышленников. Неудивительно, что изобретается множество способов противодействия угону.
Вот сравнительно новые приемы. Так, можно перекрыть подачу топлива в бензобак. Для этого даже мастера придумали специальное устройство.
Там есть якорь на два положения, который открывает и закрывает подачу бензина. Активируется приспособление с помощью магнита, который имеется у водителя.
Также можно поставить все педали в машине буквально на замок. Для этого с помощью подручных средств можно изготовить специальный блокиратор.
Угонщик просто не будет перепиливать металлические элементы. Правда, водителю потребуется дополнительное время для установки и снятия устройства.
Наконец, в некоторых моделях можно замаскировать кнопку зажигания. Ее, например, допускается сделать в форме включения фар.
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