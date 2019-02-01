Как бороться с захватчиками парковки во дворе

Московские дворы захлестнуло нашествие цепочек и столбиков, которые предприимчивые автовладельцы выставляют, чтобы «застолбить» место за своей машиной, передаёт РБК. Специалисты объяснили порядок действий для тех, кому самовольный захват дворовой территории не по душе.

По информации издания, массовое резервирование мест под автомобили в московских дворах связано с расширением в зоны платной парковки.

Впрочем, эксперты столичного департамента ЖКХ отмечают, что огораживание парковочных карманов на придомовых территориях квалифицируется как «самовольное занятие земельного участка» и карается штрафами. Если кадастровая стоимость участка определена, то взыскание для физических лиц будет составлять не менее 5 тысяч рублей, для юридических лиц — не менее 20 тысяч рублей, для организаций — не менее 100 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то вышеуказанные штрафы могут быть увеличены вдвое.

Привлечь нарушителя к ответственности можно, обратившись в управляющую компанию, а если участок не передан в общую долевую собственность, то в ГБУ «Жилищник района», которые обязаны демонтировать кустарное ограждение. Если обращение не возымело необходимого результата, стоит пожаловаться в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Впрочем, эксперты уточняют, что защитить свой двор от незваных гостей жители московских дворов всё-таки могут, установив на въезде на придомовую территорию шлагбаум. Однако эта мера является решением проблемы только в том случае, если двор не имеет сквозного проезда.