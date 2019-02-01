Можно ли испортить двигатель вязким маслом

Эксперты издания «Колёса» попытались разобраться в утверждении, что слишком вязкое масло негативно влияет на работу двигателя.

Автор статьи, изучив результаты исследования лаборатории компании Widman International, пришёл к выводу, что мотор автомобиля большую часть своего пробега работает с маслом, вязкость которого на порядок или даже два выше, чем его вязкость при рабочей температуре согласно заявленным характеристикам.

Специалист также выяснил, что уровень вязкости одного и того же масла в моторах разных марок различается. Кроме того вязкость зависит от режима эксплуатации двигателя, поэтому показатели могут изменяться в процессе движения автомобиля.

На вязкость влияет общее состояние двигателя, например, повышенный объём картерных газов, неисправная система вентиляции, изношенный масляный термостат и загрязнённый радиатор.

Исходя из сделанных выводов, автор статьи уверяет, что ни один автопроизводитель не будет пытаться создать мотор, которому для работы будет необходимо масло строго определенной вязкости. По его словам, на сегодняшний день это технически невозможно. Поэтому масло с индексом вязкости в два раза выше, чем рекомендуемое, мотору не повредит.