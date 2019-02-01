BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»

Компания BMW раскрыла подробности о гибридных модификациях обновленного седана 7 серии. Флагманская модель с бензин-электрической силовой установкой получила три версии: базовую 745e, «растянутую» 745Le и полноприводную 745Le xDrive.

Основой силовой установки подключаемых гибридов стала адаптированная трехлитровая бензиновая «шестерка» семейства EfficientDynamics, выдающая 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. 113-сильный электромотор с пиковым моментом 265 Нм и питанием от блока батарей емкостью 12 киловатт-часов интегрирован в восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. В спортивном режиме суммарная отдача составляет 394 силы и 600 Нм момента.

С нуля до 100 километров в час BMW 745e разгоняется за 5,2 секунды, 745Le — 5,3 секунды, а 745Le xDrive — за 5,1 секунды. Максимальная скорость седанов ограничена на отметке 250 километров в час.

В гибридном режиме движения BMW 7 серии только на электротяге могут разгоняться до 110 километров в час, что на 20 больше, чем у предшественника. В полностью электрическом режиме ограничитель сдвигается к 140 километрам в час. В зависимости от модификации с полной батарей «семерка» проезжает на электротяге от 50 до 58 километров. Расход топлива седанов в смешанном цикле составляет в среднем 2,3 литра на 100 километров.

Силовая установка работает в нескольких режимах: гибридном, когда выбирается оптимальное взаимодействие ДВС и электромотора, полностью электрическом, спортивном — электромотор выступает в роли помощника ДВС, адаптивном и так называемом Battery Control. В последнем система поддерживает уровень заряда батареи, установленный водителем.

В качестве опции для гибридных «семерок» доступны пакеты Pure Excellence и M sports, а также все ассистирующие системы и варианты подвески, как у обычной 7 серии. Летом этого года владельцам гибридом предложат новые цифровые сервисы. Например, навигация при выборе маршрута до общественной зарядной станции, предложит список из ближайших отелей, ресторанов и достопримечательностей. С помощью мультимедийной системы также можно будет бронировать зарядный терминал на определенное время.

В России будет доступна только версия 745Le xDrive. Такой автомобиль обойдется минимум в 7 540 000 рублей.