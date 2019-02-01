Toyota и Lexus объявили самый масштабный отзыв в России

Из-за "взрывающихся" подушек Takata в ремонт отправят более 84 тыс. автомобилей lдвух японских брендов.

Сервисная кампания затрагивает 84 257 экземпляров моделей Toyota Hilux , Auris, Corolla и Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F, которые были проданы на российском рынке с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Все они укомплектованы подушками безопасности Takata.

Ранее выяснилось, что из-за высокой влажности может быть нарушена целостность корпусов газогенераторов, в результате чего подушки сработают неправильно, а металлические осколки корпуса газогенераторов "выстрелят" в водителя и пассажиров. Выявленный дефект уже стал причиной более десятка смертей, а еще по меньшей мере 100 человек получили травмы.