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Toyota и Lexus объявили самый масштабный отзыв в России 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Из-за "взрывающихся" подушек Takata в ремонт отправят более 84 тыс. автомобилей lдвух японских брендов.
Сервисная кампания затрагивает 84 257 экземпляров моделей Toyota Hilux, Auris, Corolla и Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C и IS-F, которые были проданы на российском рынке с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года. Все они укомплектованы подушками безопасности Takata.
Ранее выяснилось, что из-за высокой влажности может быть нарушена целостность корпусов газогенераторов, в результате чего подушки сработают неправильно, а металлические осколки корпуса газогенераторов "выстрелят" в водителя и пассажиров. Выявленный дефект уже стал причиной более десятка смертей, а еще по меньшей мере 100 человек получили травмы.
Ранее из-за "взрывающихся" подушек под отзыв попали 20 тыс. Toyota Corolla, Auris, Yaris и Alphard, а также автомобили других брендов, например, более 2,8 тыс. Mazda RX8 и CX-9. Между тем, нынешний отзыв Toyota стал крупнейшим в России за последние несколько лет.
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Бортжурнал , Toyota Hilux , Lexus , Toyota , Mazda , Toyota Corolla
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