Минивэн Mitsubishi превратили в дом на колесах

Шотландская компания Campers Scotland представила дом на колесах, построенный на базе Mitsubishi Delica D:5. Минивэн для путешествий, получивший название D:5 Terrain, оснастили лифтованной подвеской, съемным столиком, кухней и крышей с подъемным механизмом.

В движение новинку приводит 2,4-литровый бензиновый двигатель MIVEC, выдающий 170 лошадиных сил и 226 Нм момента. Мотор работает в паре с вариатором. Минивэн оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и электронной блокировкой дифференциала.

Кемпер оборудован спальными местами для четырех человек, сверхмощной литиевой батарей, солнечными панелями, съемными контейнерами для хранения вещей, USB-станцией для смартфонов, поворотными передними сиденьями, шкафами для хранения кухонной утвари.

В качестве опции Campers Scotland предлагает усилить минивэну шасси, установить более мощные тормоза, завысить подвеску и установить защитные пластины.