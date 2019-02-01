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Минивэн Mitsubishi превратили в дом на колесах 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Шотландская компания Campers Scotland представила дом на колесах, построенный на базе Mitsubishi Delica D:5. Минивэн для путешествий, получивший название D:5 Terrain, оснастили лифтованной подвеской, съемным столиком, кухней и крышей с подъемным механизмом.
В движение новинку приводит 2,4-литровый бензиновый двигатель MIVEC, выдающий 170 лошадиных сил и 226 Нм момента. Мотор работает в паре с вариатором. Минивэн оснащен полным приводом с муфтой подключения задней оси и электронной блокировкой дифференциала.
Кемпер оборудован спальными местами для четырех человек, сверхмощной литиевой батарей, солнечными панелями, съемными контейнерами для хранения вещей, USB-станцией для смартфонов, поворотными передними сиденьями, шкафами для хранения кухонной утвари.
В качестве опции Campers Scotland предлагает усилить минивэну шасси, установить более мощные тормоза, завысить подвеску и установить защитные пластины.
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Бортжурнал , Mitsubishi , Mitsubishi Delica
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