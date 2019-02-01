Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России спрос на Maserati снизился на 38% 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: car.ru
Аналитическое агентство исследовало объём рынка продаж новых автомобилей Maserati, в Российской Федерации.
Подводя итоги аналитики предоставили статистические данные, из которых видно что объем реализации автомобилей данного бренда, по сравнению с 2017 годом снизился на 38%. За прошлый год, было продано всего 238 новых автомобилей Maserati.
В последнее время, россияне чаще приобретают кроссовер. Люксовый бренд не стал исключением, 95% проданных транспортных средств-это модель Levante. Внедорожник купили 228 автомобилистов. Ghibli, сегмент Luxury приобрели 7 человек, а три стали обладателями модели Quattroporte.
Большая часть автомобилей была приобретена в столице, 31 единица в Санкт-Петербурге, 18 в Подмосковье, 11 в Тюменской области. Остальные реализованы в других регионах Российской Федерации.
Car.ru: последние новости
ТОП неожиданных способов защиты автомобиля от угона Почему Lada Vesta CNG глохнет на ходу Новый мотоциклы Jawa
Бортжурнал , Maserati
Читайте также
Видео
«Битву тракторов» в Москве сняли на видео
Автоновости
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Возросло число пострадавших в ДТП с 50 авто
ДТП
Мать с малышом обложила матом пассажиров маршрутки
ДТП
Решена судьба экс-подруги Овечкина
Автоновости Бортжурнал
Автоледи взбаламутила водителей резким маневром
ДТП
10-летний воришка орудовал в Москве
ДТП
Московский водитель протаранил шлагбаум
ДТП
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
Отец почистил машину сыном
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение