В России спрос на Maserati снизился на 38%

Аналитическое агентство исследовало объём рынка продаж новых автомобилей Maserati , в Российской Федерации.

Подводя итоги аналитики предоставили статистические данные, из которых видно что объем реализации автомобилей данного бренда, по сравнению с 2017 годом снизился на 38%. За прошлый год, было продано всего 238 новых автомобилей Maserati.

В последнее время, россияне чаще приобретают кроссовер. Люксовый бренд не стал исключением, 95% проданных транспортных средств-это модель Levante. Внедорожник купили 228 автомобилистов. Ghibli, сегмент Luxury приобрели 7 человек, а три стали обладателями модели Quattroporte.

Большая часть автомобилей была приобретена в столице, 31 единица в Санкт-Петербурге, 18 в Подмосковье, 11 в Тюменской области. Остальные реализованы в других регионах Российской Федерации.