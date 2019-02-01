Новый электрический пикап Tesla Truck будет представлен летом

Руководитель компании Tesla ранее сообщил, что выход нового электромобиля Tesla Truck ожидается летом 2019 года, Tesla связывает с появлением этой новинки далеко идущие планы.

Дело в том, что новинка может вытеснить с автомобильного рынка США большое количество бензиновых пикапов.

В компании заявили, что Tesla Truck способен проехать на одной зарядке порядка 600 — 750 километров. И потенциал машины на этом далеко не исчерпан. Пикап оснащен двумя электродвигателями, этот факт говорит о том, что Tesla Truck будет полноприводным. В компании сообщили, что электрокар получит динамически регулируемую подвеску, которая будет напрямую зависеть от загрузки автомашины.

Внешний вид новинки пока держится в секрете. Сам руководитель компании не исключает того, что возможен выпуск Tesla Truck в двух дизайнерских версиях. Одна из которых, будет рассчитана на массового потребителя. Как отмечают некоторые специалисты, пикап внешне будет очень похожим на ранее выпущенный тягач Tesla Semi. Но это пока лишь догадки.