Nissan Micra получила «горячую» версию N-Sport

Nissan выпустил на рынок Micra N-Sport с мощностью в 117 л.с.

Далеко не просто циничный уровень отделки салона, фирма использует его в качестве основы для введения нового 1,0-литрового двигателя, также доступного в других более дорогих комплектациях.

Все автомобили с новым двигателем получают сделанную на заказ шасси, пониженную подвеску и новую рулевую рейку, в то время как модель N-Sport получает тонкие настройки внешнего вида и изящную отделку алькантарой на приборной панели и сиденьях.

Наряду с этим, обновления включают в себя недавно разработанную информационно-развлекательную систему с дополнительными возможностями подключения и новое приложение для смартфонов, которое допускает ограниченную работу функций автомобиля.

Nissan отказался от 0,9 в пользу 1,0-литрового агрегата. N-Sport доступен в обоих вариантах, и здесь рассматривается более мощный агрегат, вырабатывающий 117 л.с. и 180 Нм крутящего момента или 201 Нм в течение коротких периодов с функцией избыточного ускорения.

Далекий от простого перенастройки программного обеспечения, более мощный 1,0 имеет ряд аппаратных изменений, включая прямой впрыск топлива, более высокую степень сжатия и двойную переменную фазу газораспределения.

Интерьер, хотя и в значительной степени свободный от цвета и характера, как большинство его конкурентов, предлагает конкурентный уровень воспринимаемого качества.

Вышеупомянутая алькантара — редкий штрих в автомобиле стоимостью менее 26 тысяч долларов США. Новая информационно-развлекательная система является улучшением с точки зрения новых возможностей подключения.

Также присутствует технология активной помощи Nissan Safety Sense, установленная в качестве стандарта.

Изменения в деталях, такие как новый центральный подлокотник и стандартные задние электрические стеклоподъемники предлагают приятное удобство. Но остаются известные недостатки, такие как задняя кабина, которая более компактна в пространстве, чем конкуренты.

Самая большая проблема со многими из подобных хэтчбеков заключается в том, что ценовая политика настолько неудобно близка к полноценным горячим вариантам, что на первый взгляд они кажутся относительно слабой ценностью. К сожалению, Micra N-Sport ничем не отличается.

Но отклонить его по этой причине — значит отклонить популярность таких автомобилей, как Fiesta ST-Line.

Несмотря на прейскурантную цену, лизинговые предложения для Nissan, как ожидается, будут конкурентоспособными.