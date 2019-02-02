Как защитить свой автомобиль от взлома и грабежа

Кто-то бездействует и уповает на то, что эта проблема обойдет его стороной, а некоторые предпринимают ряд мер для защиты своего автомобиля от преступников.

Для защиты своего транспортного средства придется потратить немного денег и приобрести видеорегистратор. Этот прибор позволит защитить автомобиль от угона либо указать на личность преступника. Установите в автомобиле иммобилайзер — функцию, которая не позволит мошенникам завести автомобиль. И еще немало важным устройством в авто является сигнализация.

Ночью машину желательно ставить на освещённом месте, чтобы она была видна из окна вашей квартиры. Если такой возможности нет, то лучше оставлять автомобиль на платной стоянке.

Восстановить автомобиль после вскрытия обойдется не дешево, поэтому не нужно экономить на средствах защиты.