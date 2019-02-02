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Почему нельзя пользоваться телефоном на заправке 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Автовзгляд» раскрыл секрет, какую опасность представляют мобильные телефоны на заправочных станциях, и перечислил ложные версии, ушедшие в народ.
Среди водителей ходит байка, что сотовый телефон может притянуть на себя молнии, якобы поэтому его использование на заправке запрещено. Но эксперты уверяют, что электрический разряд скорее ударит в расположенное рядом со станцией дерево, нежели попадёт в мобильник.
Не стоит верить рассказам о том, что телефон может повлиять на работу автоматического оборудования, сбои в котором якобы могут привести к недоливу топлива. Специалисты уверяют, это ложь.
Единственная причина, почему мобильники запрещены на АЗС — это возможность их самовоспламенения. Поэтому по правилам на заправках можно использовать только электронику, имеющую сертификат взрывозащищённости. Это требование относится не только к сотовым телефонам, но и детским игрушкам, видеорегистраторам, электроинструменту и т.д.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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