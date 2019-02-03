Почему заправочный пистолет отщелкивает в пустом баке

«АвтоВзгляд». Заправочные пистолеты отщелкивают либо из-за сбоя в них самих, либо из-за чересчур высокой концентрации горючих газов в топливном баке, сообщает

Исправные заправочные пистолеты, попав в исправный бак, отщелкивают при заполнении бака. Этому способствует конструкция пистолета — внутри него есть клапан с мембраной, соединенный с отверстием пистолета вакуумным каналом.

После фиксации рычага пистолета клапан открывается, и лишь воздух внутри него удерживает клапан отрытым. В нормальных условиях воздух перестает поступать в клапан после достижения топливом «носика» пистолета. Следом пистолет щелкает, а канал перекрывается.

Причин щелчка пистолета в пустом баке может быть несколько. Например, в работе системы мог произойти сбой. В таком случае достаточно повторить попытку заправиться.

Другой может быть неисправность пистолета, а последней — неисправность автомобиля, а именно избыточная концентрация в топливном баке горючих газов.

Причиной этого является нарушение вентиляции бака, а способом исправить — чистка вентиляционной системы.