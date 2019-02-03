Жертвы дизайна: какие элементы авто «убивали» пешеходов

Эксперты издания «Автовзгляд» составили рейтинг конструкторских решений, которые унесли не одну человеческую жизнь. Ниже топ-4 элементов автомобиля, которые авторы статьи назвали, «серийными убийцами пешеходов».

Автомобиль, двигающийся даже на небольшой скорости, при столкновении способен нанести пешеходу тяжелейшие травмы, уверяют специалисты. Нередко большую роль в этом играют элементы автомобиля, выступающие за пределы кузова.

По словам автора статьи, подобными смертельными решениями «грешат» конструкторы машин прошлого века.

Самым опасным для пешеходов, эксперты посчитали фигурки, символизирующие модель, установленные на капоте. Самым ярким примером у отечественного производителя, специалисты назвали статуэтку оленя на капоте ГАЗ-21. Столкновение с ним могло закончиться для пешехода серьёзными проблемами со здоровьем. По словам автора статьи, за рубежом ситуация обстояла не лучше, поскольку « крайслеры », « бьюики » и « линкольны » тоже украшали фигурами зверей, ракет, молний и т.д.

На второе место эксперты поставили «скрытые фары», которые появляются из кузова автомобиля по желанию водителя. Такая оптика, по словам специалистов, сильно нарушает аэродинамику машины, «торчит» из капота, тем самым становясь потенциально опасной для пешеходов. К такому решению, игнорирующему безопасность людей, пришли конструкторы Alfa Romeo 8C Pininfarina Berlinetta, Lotus Esprit и др. Но дальше всех зашли разработчики итальянского суперкара Cizeta V16T, у которого «скрытые» фары в активном состоянии выступают в два ряда.

Не менее опасными эксперты посчитали отдельные противотуманные фары, установленные на бампере или радиаторной решётке автомобиля. Сигнальные огни в случае наезда на человека, разбиваются, и могут принести ещё более значительный ущерб. Эксперты уверяют, что сегодня ни один автопроизводитель в целях безопасности не вынесет «противотуманки» отдельно, от остальной системы сигналов. Чего нельзя сказать о любителях «гаражного» тюнинга, которые зачастую устанавливают дополнительные фары на старые внедорожники.