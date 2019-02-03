Как правильно утеплить моторный отсек

Проблема поддержания рабочей температуры двигателя в зимний период актуальна.

Не всегда удается «по старинке» вставить перед радиатором картонку. В этом случае стоит подумать про утепление радиаторной решетки снаружи.

Автолюбители уже знакомы с использованием фальгированного утеплителя. Цельный лист несложно встретить на фронтальной части маршрутных такси. Но более оригинальный способ заключается в вырезании из цельного листа «I»-образных элементов. Лучше использовать материал 6-8 мм толщиной.

В дальнейшем каждый из элементов вставляется в «соты» решетки. Преимуществом по сравнению с применением цельного листа являются:

возможность закрытия только части сот;

удобство монтажа;

отсутствие любых следов на элементах авто (клей, скотч).

Не стоит забывать, что и внешний вид автомобиля в таком случае не изменяется. Машина больше не похожа на школьника, до самых глаз замотанного в шарфик.