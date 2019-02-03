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Как правильно утеплить моторный отсек 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Проблема поддержания рабочей температуры двигателя в зимний период актуальна.
Не всегда удается «по старинке» вставить перед радиатором картонку. В этом случае стоит подумать про утепление радиаторной решетки снаружи.
Автолюбители уже знакомы с использованием фальгированного утеплителя. Цельный лист несложно встретить на фронтальной части маршрутных такси. Но более оригинальный способ заключается в вырезании из цельного листа «I»-образных элементов. Лучше использовать материал 6-8 мм толщиной.
В дальнейшем каждый из элементов вставляется в «соты» решетки. Преимуществом по сравнению с применением цельного листа являются:
возможность закрытия только части сот;
удобство монтажа;
отсутствие любых следов на элементах авто (клей, скотч).
Не стоит забывать, что и внешний вид автомобиля в таком случае не изменяется. Машина больше не похожа на школьника, до самых глаз замотанного в шарфик.
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Бортжурнал
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