Имеет ли право гаишник фотографировать документы

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда автоинспектор фотографирует документы водителя на личный смартфон. «Автовзгляд» разбирался, имеет ли полицейский на это право и зачем ему этот нужно.

Сегодня в конфликтных ситуациях с инспекторами ГИБДД автовладельцы в большинстве случаев хватаются за мобильные телефоны и видеорегистраторы. Таким образом, автолюбители пытаются обезопасить себя, собрав объективные доказательства своей невиновности. Когда полицейский берётся за личный смартфон, чтобы сфотографировать документы нарушителя, он собирает доказательства его вины, уверяют эксперты.

По словам автора статьи, на то у правоохранителя есть законные основания в виде пункта 33 статьи 13 ФЗ «О полиции», который позволяет сотруднику полиции собирать доказательства, «используя фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства». Эксперты уверяют, что в автоинспектор зачастую делает снимок документов для того, чтобы сократить время на оформление протокола.

Сомнения у автовладельца могут возникнуть, если он не нарушал ПДД, а автоинспектор всё равно сфотографировал его водительское удостоверение и ПТС. Если автоинспектор откажется отвечать, зачем ему снимки, автолюбитель может напомнить правоохранителю о соблюдении Федерального закона «О персональных данных» и пригрозить заявлением в прокуратуру

Наконец, можно позвонить в дежурную часть, к которой прикреплён экипаж ДПС, и осведомить сотрудников ГИБДД о действиях их коллеги. По словам экспертов, бывали случаи, когда руководство автоинспектора требовало от него удалить фото документов со смартфона. Однако, гарантии, что правоохранитель не скопировал их на другой носитель, никто в этом случае не даст.