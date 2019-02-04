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Украина осталась без «Запорожцев» 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Ни одной продажи нового автомобиля «Запорожец» не зафиксировано на Украине в январе 2019 года. Такого украинский автопром еще не знал, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные портала Autoconsulting.
«Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей», — сказано в сообщении.
В 2018 году статистика продаж показывала, что автомобильные дилеры торговали машинами марки ЗАЗ. Вероятно, могли распродаваться остатки на складах. В январе нынешнего года либо они закончились, либо покупатели потеряли интерес к «Запорожцу».
В течение прошлого года на ЗАЗ был собран всего один экземпляр когда-то популярной машины. Сделали это для проверки технологических процессов.
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Бортжурнал , Видео , ЗАЗ , газета "Известия"
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