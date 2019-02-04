Украина осталась без «Запорожцев»

Ни одной продажи нового автомобиля «Запорожец» не зафиксировано на Украине в январе 2019 года. Такого украинский автопром еще не знал, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные портала Autoconsulting.

«Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей», — сказано в сообщении.

В 2018 году статистика продаж показывала, что автомобильные дилеры торговали машинами марки ЗАЗ. Вероятно, могли распродаваться остатки на складах. В январе нынешнего года либо они закончились, либо покупатели потеряли интерес к «Запорожцу».

В течение прошлого года на ЗАЗ был собран всего один экземпляр когда-то популярной машины. Сделали это для проверки технологических процессов.